Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Dere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına bir helikopter, arazözler ve orman işçileri ile müdahale ediliyor.

Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.