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Alanya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Alanya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Güncel Haberler

Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Zekeriya Eraslan, dengesini kaybederek 5'inci kattan zemine düştü. Durumu fark eden arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Eraslan'ın cesedi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Alanya Güncel Haberler

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