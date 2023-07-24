Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alan ile tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarım alanlarına sıçradı. Yangın nedeniyle 20 dönüm alan ile bir bağ evinin kısmen zarar gördüğü öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alan ile tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.
Payallar Mahallesi Bahçeboğazı mevkisinde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarım alanlarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopterleri ile 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ile 3 su ikmal aracı yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 20 dönüm alan ile bir bağ evinin kısmen zarar gördüğü öğrenildi.