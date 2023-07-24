Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alan ile tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarım alanlarına sıçradı. Yangın nedeniyle 20 dönüm alan ile bir bağ evinin kısmen zarar gördüğü öğrenildi.