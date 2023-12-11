Alanya'da boya atölyesinde yangın çıktı

Alanya'da bir boya atölyesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi, atölyede ise kısmi hasar oluştu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde boya atölyesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale gelirken, atölyede ise kısmi hasar oluştu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren boya atölyesinde tamir edilen araçta henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi, atölyede ise kısmi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürürken, olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme başlattı. (DHA)