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Alanya'da boya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

11 Aralık 2023 15:13 Güncelleme: 15:14 Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında otomobilde ve atölyede küçük çaplı hasar meydana geldi.