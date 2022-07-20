Alanya'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan bisiklet hırsızlığı binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan bisiklet hırsızlığı binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Küçükhasbahçe Mahallesi'nde apartmanın önüne bıraktığı bisikletinin çalındığını fark eden kişi, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekibi, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bisikletin çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yaya olarak apartmanın önüne gelen bir kişinin, bisiklete binerek uzaklaştığı yer aldı. AA / Mustafa Kurt - Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler

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