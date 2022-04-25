Alanya'da bisiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı - Haberler

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Alanya'da bisiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da bisiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

Alanya ilçesinde bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Alanya ilçesinde bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde C.M'ye ait bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İncelemeler sonunda kimlikleri belirlenen şüpheliler A.D. ve Y.E.K. çalıntı bisikletle yakalandı.

Zanlıların karakoldaki işlemleri sürerken bisiklet sahibine teslim edildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Bisiklet, Jandarma, Hisarcık, Alanya, Güncel, Haberler

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