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Alanya'da birbirine dolanan yılanlar cep telefonuyla görüntülendi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarında birbirine dolanan yılanlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, yılanların birlikte hareket ederek ilerlediği görülüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde birbirlerine dolanan iki yılan, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İncekum Mahallesi'nde yol kenarında birbirine dolanan yılanlar, yaptıkları hareketleriyle ilginç görüntü oluşturdu.

Bölgeden geçen bir vatandaş, cep telefonuyla yılanların görüntüsünü çekti. Görüntülerde, birbirine dolanan yılanların, birlikte hareket ederek, ilerlediği görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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