Alanya'da bir otelde turistler hem tatil yapıyor hem de Türkçe öğreniyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otel, açtığı sınıfta yabancı müşterilerine Türkçe öğrenme imkanı sunuyor.

Alanya'da Türkler Mahallesi'nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı Sirius Deluxe adlı otelde oluşturulan sınıfta, yabancı tatilciler, havuz ve deniz keyfinden sonra Türkçe dersleri alıyor.

Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunu Filiz Ersoy ile tercüman Seher Esen eşliğinde müşteriler tatil boyunca günlük bir saat Türkçe dersi alıyor. Tatilciler, eğitim sürecinde 29 harfin okunuşunu öğreniyor, ortalama 100 kelime ve "İyi akşamlar", "Su alabilir miyim?" gibi basit cümleleri öğreniyor.

Otelin genel müdürü İsmet Ergüleç, AA muhabirine, projenin yaklaşık 4-5 yıl önce otellerde boş zaman değerlendirme aktiviteleriyle ilgili yenilik arayışına girince ortaya çıktığını belirterek, "Otelimize 26-27 ülkeden misafir geliyor. Bu misafirlere ülkemizde deniz kum güneşten başka seçenek sunmak, bir dil, tarih, kültür olduğunu anlatmak istedik. Bu anlamda bir Türkçe sınıfı oluşturduk ve temel Türkçe konusunda bilgi vermek istedik." dedi.

Projede ismini Türkçe'deki harf sayısından alan "29" adlı kitap hazırladıklarını ifade eden Ergüleç, "Bir yenilik anlayışıyla başladığımız uygulamanın geri dönüşü çok iyi oldu. Zamanla bunu bir pazarlama aracı olarak da kullanmaya başladık." şeklinde konuştu.

Müşteriler haftada 3 gün derse katılıyor

Otelde ortalama 10 gün konaklandığını anlatan Ergüleç, misafirlerinin haftada 3 gün derslere katıldığını belirtti.

Ergüleç, başlangıçta projenin tutup tutmayacağından emin olamadıklarını dile getirerek, "İlk yıl sınıf yoktu. Baktık dersler iyi gidiyor, biz de bir köy konseptli sınıf ve nostaljik köşe oluşturduk. Bu da cazip hale getirdi. Böyle bir atmosferde olmak isteyenler de oldu. Ülkemizi en azından farklı bir yönde tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamanın ilgi gördüğünü kaydeden Ergüleç, şöyle konuştu:

"Gittiği ülkede sadece deniz, kum, güneşten faydalanmak değil, insanları tanımak, insanlarla iletişime geçmek, kültürünü bilmek, anlamak, dilini, töresini, yemeğini, halk oyunlarını, çocuk oyunlarını anlamak gibi amaçlarla seyahat eden insanlar da var. Üç yıl önce başladığımız bu uygulamada, müşterilerimize temel Türkçe kelimeleri öğrettik ve binden fazla mezun verdik. Misafirlerimiz, 'bir çay alabilir miyim', 'havlumu değiştirebilir misin' gibi günlük hayatını kolaylaştıran temel kelimeleri öğreniyor. Bu özellikle onlar için büyük farkındalık oluyor."

Ergüleç, Türkçe derslerinin eğlenceli geçtiğini, eğitim sonunda katılımcılar için mezuniyet töreni düzenlediklerini kaydetti.

"Bundan sonra da internet üzerinden Türkçe derslerine bakacağım"

Derslere katılan İngiliz turist Marie Charys da Türkçe derslerini ve Türk kültürünü merak ettiği için burada olduğunu söyledi.

Bu kültürü sevdiği için derslere girdiğini anlatan Charys, "Burada olduğum için mutluyum. Çok güzel bir uygulama. Bundan sonra da internet üzerinden Türkçe derslerine bakacağım, ayrıca buradaki derslere de tatil boyunca devam etmek istiyorum." dedi.

Çekya'dan gelen Stefan Paleckova, derslerin çok eğlenceli geçtiğini ancak Türkçe'nin kolay olmadığını dile getirdi.

Iveta Paleckova ise ilginç şeyler öğrendiğini vurgulayarak, "Otel içerinde duyduğum şeyleri burada öğreniyorum ancak Türkçe dersleri benim için çok zor. Sesler çok farklı." ifadelerini kullandı.