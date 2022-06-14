Alanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

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Alanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yeri önünde havaya ateş açan kişiyi darbeden 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yeri önünde havaya ateş açan kişiyi darbeden 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran'da K.T'nin, iş yeri önünde havaya ateş etmesi sonucu 5 kişi tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli K.S, S.Ç, H.H.K, M.C. ve O.Ç.K'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan iki silaha da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.S, S.Ç, H.H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.C. ve O.Ç.K. tutuklandı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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