Alanya'da bir kişi oturduğu binanın önünde hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde oturduğu binanın önünde fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde oturduğu binanın önünde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Gürhan Dönertaş (51) oturduğu binanın önünde fenalaştı. Komşuları tarafından çağırılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Dönertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dönertaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.