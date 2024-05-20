Alanya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Alanya'nın Toslak Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Peker (72), evinin bahçesinde hareketsiz yatarken komşuları tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Toslak Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Peker'i (72), evinin bahçesinde hareketsiz yatarken gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.