Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu Alanya ilçesinde 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Alanya ilçesinde 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Ahmet Tekin'in (68) odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morguna gönderildi. AA / Mert Cantürk - Güncel 112 Acil Çağrı Ahmet Tekin Alanya Güncel Haberler

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