Alanya'da bir hukuk bürosu yandı
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki hukuk bürosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda büro kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir hukuk bürosu yandı.
Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın en üst katındaki hukuk bürosunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında büro kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.