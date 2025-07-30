Alanya'da Bir Adam Ölü Bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Ercan Yapanlar (58), yaşadığı evinin önünde ölü bulundu. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ercan Yapanlar (58) yaşadığı evinin önünde ölü bulundu. Olay, saat 11.00 sıralarında Hacet Mahallesi Kırlangıç sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın önünde meydana geldi. Ercan Yapanlar'ın yerde hareketsiz yattığını görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından Ercan Yapanlar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediye Morgu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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