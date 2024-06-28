Üye Girişi
Haberler

Alanya'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı: Baba ve oğul tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba ve oğul tutuklandı, anne ise serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı, anne serbest bırakıldı.

Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde dün aynı binada oturan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan baba H.P. anne S.P. ve oğulları H.P'nin, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden anne S.P. girişte çekim yapan gazetecilere, "Belediyemiz gurur duysun yaptığıyla" diye konuştu.

Zanlılardan baba ve oğul çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutukladı, anne savcılıkça serbest kaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün, Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde iki grup arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Taşer (42) ölmüş, kardeşi Hüseyin Taşer (32) ve Abdullah Solmaz (41) yaralanmıştı. Baba, anne ve oğulları gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Alanya Baba Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title