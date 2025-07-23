Alanya'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Şüpheli Gözaltında

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mahmutlar Mahallesi'nde Rus vatandaşları Andrey Makarov (35), K.C. (27) ve N.K. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Makarov sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Makarov sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Makarov buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler K.C. ve N.K'yi gözaltına aldı.