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Alanya'da Bayram Tatili Denetimlerinde 8 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, 9 günlük bayram tatili boyunca polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, 8 milyon 77 bin lira cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 9 günlük bayram tatili boyunca polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, 8 milyon 77 bin lira cezai işlem uygulandı.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 24 bin 46 araç ve 58 plaj işletmesi denetlendi, 24 bin 157 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgusu gerçekleştirildi.

Trafik ve güvenlik denetimleri kapsamında 2 bin 904 sürücüye cezai işlem işlem uygulandı, 187 araç trafikten men edildi ve toplamda 8 milyon 77 bin 902 lira para cezası yazıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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