Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Bakır Kablo Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan çalınan 400 kilogram bakır kablo olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir inşaattan 400 kilogram bakır kablo çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği İ.K. ve M.A'yı Manavgat ilçesinde yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Alanya Güvenlik Hırsızlık Adliye Suç Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title