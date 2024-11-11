Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Avokado Fiyatları Yükseliyor, Hırsızlık Endişesi Artıyor

Alanya'da Avokado Fiyatları Yükseliyor, Hırsızlık Endişesi Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da avokado hasadı mart ayına kadar devam ederken, fiyatlar 23-25 liraya kadar yükseldi. Üreticiler, artan fiyatlarla birlikte hırsızlık endişelerinin de arttığını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde avokado hasadının mart ayına kadar sürmesi beklenirken fiyatlar da artmaya başladı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, fiyatlara paralel hırsızlık endişesinin arttığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Avokado üretiminin en önemli merkezlerinden Alanya'da hasat devam ederken, son günlerde fiyatlar yükselmeye başladı. Önceki haftalarda adedi 15- 18 lira arasında olan avokadonun fiyatı, boyutuna göre 23- 25 liraya kadar yükseldi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, fiyatların artmasıyla birlikte üreticilerin hırsızlık endişesinin de arttığını söyledi. Alanya'da avokado hasadının haziranda başladığını, marta kadar yoğun devam edeceğini belirten Sevilgen, marttan sonra ise hazirana kadar az miktarda hasat yapılarak iç piyasanın ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Bu yıl hasadın zirve dönemini geride bıraktıklarını kaydeden Sevilgen, "En yoğun dönemimizi geride bıraktık ve artık hasatta bir düşüş sürecine girdik" dedi.

'GEÇEN HAFTAYA GÖRE FİYATLARDA 2- 3 LİRA ARTIŞ YAŞANDI'

Son haftalarda avokado fiyatlarının değişkenlik gösterdiğine dikkati çeken Sevilgen, "Geçen haftalarda fiyatlar 15 ila 18 lira arasında değişirken, şu an itibarıyla artış gözlemleniyor. Şu anda normal boy avokadolar 17- 20 lira, iri boy avokadolar ise 23- 25 lira arasında satışa sunuluyor. Geçen haftaya göre fiyatlarda 2- 3 lira artış yaşandı" diye konuştu.

'ÜRETİCİ AVOKADO HIRSIZLARINDAN ENDİŞELİ'

Son yıllarda avokado üreticilerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan hırsızlığın üreticileri endişelendirdiğini aktaran Hilmi Sevilgen, geçen yıllarda gündüz vakti bile yaşanan hırsızlık olaylarına karşı jandarmanın aldığı önlemlerin etkili olduğunu vurguladı. Sevilgen, "Geçen yıl jandarmanın komando birlikleri hasat döneminde devriye gezmeye başladı, bu da hırsızlık olaylarının azalmasına yardımcı oldu" dedi. Ancak son bir haftadır hırsızlık vakalarında yeniden artış yaşandığını kaydeden Sevilgen, "Bu yıl çiftçilerden hırsızlık olaylarının arttığına dair sık sık şikayetler alıyoruz. Üreticiler ne yapmaları gerektiğini soruyor, fakat bizim resmi olarak müdahalede bulunma yetkimiz yok" diye konuştu.

'GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DAHA DA SERTLEŞTİRİLMELİ'

Üreticilerin hırsızlığa karşı çeşitli önlemler aldığını, fotokapanlar kurulduğunu, kamera sistemleri yerleştirdiğini ve bazı büyük bahçelerde çalışanların belirli saatlerde bekçilik yapmaya başladığını söyleyen Sevilgen, çiftçilerin kendi imkanlarıyla güvenlik önlemlerini artırmaya çalıştığını belirterek, "Hırsızlık olaylarının önlenmesi için güvenlik önlemlerinin daha da sertleştirilmesini talep ediyoruz. Bu sadece avokado üreticileri için değil, tüm tarımsal üreticiler için geçerli bir sorun" dedi.

Sevilgen, hırsızlık yapanların cezalandırılmasının üreticiler üzerindeki güvenlik kaygılarını azaltacağını, daha rahat hasat dönemi geçirmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Polis eşliğinde giderken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

11 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Kasım Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI ALTIN KURU | 11 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.