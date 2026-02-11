Haberler

Antalya'da asker uğurlamada yolu kapatan 8 sürücüye para cezası kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde asker uğurlama konvoyu sırasında yolu kapatan 8 sürücüye, toplamda 45 bin 199 lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde asker uğurlama konvoyu sırasında otomobilleriyle yolu kapatan 8 sürücüye para cezası uygulandı.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzyaka Mahallesi Dim Tüneli'nde asker uğurlama konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Sürücülerin kimliğinin ve araçların plakasının tespit edilmesinin ardından, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 8 kişiye toplam 45 bin 199 lira ceza kesildi. 4 sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, araçlar trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
