Antalya'nın Alanya ilçesinde disko ve barlar sokağına girişte bulunan 100 yıllık çınar gövdesinden kırılıp yola devrildi. Her gün birlerle yerli ve yabancı turist ile vatandaşın kullandığı alanda şans eseri kimse yaralanmadı. Olayda çınarın üzerine devrildiği iki motosiklet zarar gördü.

Alanya'da asırlık çınar gövdesinden kırılıp yola devrildi

Her gün binlerce turist ve vatandaşın kullandığı yolda şans eseri yaralanan olmadı

Ağacın altında kalan iki motosiklet zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde disko ve barlar sokağına girişte bulunan 100 yıllık çınar gövdesinden kırılıp yola devrildi. Her gün birlerle yerli ve yabancı turist ile vatandaşın kullandığı alanda şans eseri kimse yaralanmadı. Olayda çınarın üzerine devrildiği iki motosiklet zarar gördü.

Olay bugün akşam saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Kuyularönu camii bahçesindeki 100 yıllık çınar gövdesinden kırılarak devrildi. 30 metre yükseklikteki dev çınar ağacı hergun binlerce turistin disko ve barlara akın ettiği yolun tam girişinde devrildi. Çarşı merkezine giden yol kısmen kapanırken olay anında younluğun olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Devrilen çınar ağacının hemen 10 metre yakınında bulunan butik çalışanı, " Ben az önce bankta otururken birden gürültü koptu ve koca ağaç yola devrildi. Eğer birkaç saat sonra yaşasaydı kalabalığın ortasına devrilebilirdi" dedi.

Yıkılan ağaç park halindeki iki motosiklete zarar verirken polis güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.