Alanya'da aranan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçede çalışmalar gerçekleştirdi. Operasyonda, hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. üzerinde farklı bir kimlikle yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçede çalışmalar gerçekleştirdi.
Operasyonda, hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. üzerinde farklı bir kimlikle yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.