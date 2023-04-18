Üye Girişi
Haberi Paylaş
Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.Ş'nin (34) Demirtaş Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlene operasyonda M.Ş, gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title