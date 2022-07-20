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Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

AA - Mert Cantürk - Güncel
Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Alanya ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti", "basit yaralama", "parada sahtecilik" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.E'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mert Cantürk - Güncel

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