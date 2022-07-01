Alanya'da aranan hükümlü yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl cezasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. AA / Mert Cantürk - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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