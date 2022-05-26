Alanya'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında 15 dosyadan, görevi yaptırmamak için direnme ve hırsızlık suçundan suçlarından 11 yıl hapis cezasıyla aranan A.A'yı yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.