Alanya'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında 15 dosyadan, görevi yaptırmamak için direnme ve hırsızlık suçundan suçlarından 11 yıl hapis cezasıyla aranan A.A'yı yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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