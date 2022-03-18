Alanya'da aranan 42 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da aranan 42 kişi yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Alanya'da aranan 42 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.

Alanya'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 11 Mart-18 Nisan tarihlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda kasten öldürme, hakaret, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, suç eşyasını satın alma, trafik güvenliğini ihlal etme, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest kalırken, 37'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Kamu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title