Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, saha uygulaması sırasında K.O'nun "hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 25 yıl 3 ay, H.T'nin de "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hisarcık Alanya Güncel Haberler

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