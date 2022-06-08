Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, saha uygulaması sırasında K.O'nun "hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 25 yıl 3 ay, H.T'nin de "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Mustafa Kurt - Güncel