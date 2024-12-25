Alanya'da Araç Kiralama Ofisine Silahlı Saldırı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araç kiralama firmasına düzenlenen silahlı saldırıda ofisin camları kırıldı ve iş yerinde hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde araç kiralama firmasının ofisine silahlı saldırı düzenlendi.
Tosmur Mahallesi'nde bir araç kiralama firmasının şubesine, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kurşunların isabet ettiği ofisin camlarının kırıldığı, iş yerinin içinde hasar oluştuğu tespit edildi.
Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.