Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızlarpınarı Mahallesi Yalçın Sokak'ta bir binanın birinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.