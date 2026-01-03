Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel