Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine meydana geldi ve evde hasar oluşturdu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şekerhane Mahallesi Mütevelli Sokak'taki binanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel