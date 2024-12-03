Alanya'da Apartman Dairesinde Yangın
Antalya'nın Alanya ilçesinde Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartman dairesinin dördüncü katında henüz bilinmeyen nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.