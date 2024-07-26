Üye Girişi
Haberler

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmutlar Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir binanın 2. katında dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Antalya Alanya Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

 Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title