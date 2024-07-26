Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmutlar Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir binanın 2. katında dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.