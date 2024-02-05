Alanya'da Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde bulunan binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Yangın sırasında evde olan anne ve iki çocuğunun kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi.