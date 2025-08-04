Alanya'da Alkolün Etkisiyle Denize Açılan Ukraynalı Kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alkolün etkisiyle denize açıldıktan sonra boğulma tehlikesi yaşayan Ukraynalıyi, tekneciler kurtardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün Alanya'nın Damlataş Plajı açıklarında meydana geldi. Alkolün etkisiyle denize açılan Ukraynalı olduğu öğrenilen kişi, suda çırpınmaya başladı. Gezi ve balık tutmaya çıkan tekneciler, durumu fark ederek, hemen müdahale etti. Sudan çıkarılan kişi tekneye alındı. Tekneyle kıyıya getirilen Ukraynalının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.