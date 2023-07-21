Alanya'da alkollü sürücünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.40 sıralarında Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Muhammet Raşit Y.(25) idaresindeki 06 BVE 192 plakalı minibüs, Gazipaşa-Alanya eski yolundan D-400 Karayolu'na çıkan Mustafa K.(43) idaresindeki 07 DAY 02 idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Her iki araç, çarpışmanın etkisi ile yoldan çıktı. Kazada, orta refüjde ters şekilde duran hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa K. ile yanında yolcu olarak bulunan Bahar D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, 07 DAY 02 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mustafa K.'nın hastanede yapılan kontrollerinde 1.32 promil alkollü olduğu tespit edildi. - ANTALYA