Alanya'da alkollü sürücü yaya çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yapılan kontrolda 1,58 promil alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan T.Ö. idaresindeki 07 UA 700 plakalı otomobil, yaya geçidinde kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen Tevfik Genç'e çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaya olarak bulunan Tevfik Genç'in (74) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü T.Ö.'nün ise 1,58 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde hayatını kaybeden Tevfik Genç'in cenazesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA