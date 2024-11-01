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Alanya'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Alanya'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
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Alanya'da alacak verecek meselesi nedeniyle M.Ö. adlı şahıs, motosikletle seyir halindeki iki kişiye tabancayla ateş açarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle M.Ö., tabancayla ateş ettiği 2 kişiyi yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sıralarında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen olayda M.Ö., motosikletle seyir halindeki 2 kişiyi silahla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö. polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken bacaklarından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar hastanede tedaviye alındı. Diğer yandan olay sırasında mermilerin isabet ettiği 2 araçta da hasar oluştu. Araçlardan birinin tekerlek ve camına, diğer aracın da kapı kısmına mermi isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılardan birinin ambulans beklerken görüntüsü çevredeki vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralının bacağına ilk yardım uygulandığı anlar yer aldı.

Haber - Kamera: Alkın BİRİCİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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