Alanya'da Adaba Aykırı Eylemler Mühürlendi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Çarşı Mahallesi'ndeki barda adaba aykırı eylemler yapıldığı ve sosyal medyadan paylaşıldığı ihbarı üzerine Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle tespit edilen iş yerini 30 gün süreyle mühürledi.

Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren umuma açık eğlence yerlerinde, genel adaba aykırı eylemlerin önlenmesi için Alanya'da çalışma yapıldı. İlçede bir işletmenin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntünün ihbarını alan Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede tespit edilen iş yeri mühürlendi.

PERSONEL HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI

İş yeri çalışanı olduğu tespit edilen O.S. isimli personele 'Hayasızca hareket' suçundan tahkikat başlatıldı. Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren H.B. isimli iş yeri ise 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film ve video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler, mahallin en büyük mülki amiri tarafından (30) günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir' hükmünce 30 gün süre ile mühürlendi.

ÖZÇELİK: ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 2024 yılı yaz sezonundan bu yana bu tür faaliyetlere Alanya'da taviz vermediklerini vurguladı. İlçenin turizmini ileriye taşıyabilmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Özçelik, "Birkaç işletmenin sosyal medya üzerinden kentimizin turizmini kötüleyecek davranışlarda bulunması üzerine ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi olarak 2024 yılı Nisan ayından bu yana masa ve bar üzerinde müstehcen harekette bulunan ve dans edenlere gerekli işlemleri yaparak iş yerleri ticari faaliyetten menedilmiş ve hem şahıs hem de iş yerleri hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Bundan sonra da bu tür davranış ve hareketlere asla taviz verilmeden gerekli kontrollerimiz devam edecektir" diye konuştu.