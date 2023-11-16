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Alanya'da Abartı Egzoz ve Yüksek Sesli Müzik Kullanan Sürücülere Cezalar

Alanya ilçesinde araçlarında abartı egzoz kullandığı ve yüksek sesle müzik dinlediği belirlenen sürücülere para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 18 araç trafikten men edilirken 62 sürücüye toplamda 230 bin 838 lira ceza kesildi.