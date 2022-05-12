Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi - Haberler

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Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir tırda 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir tırda 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ?Sugözü Mahallesi'nde durdurulan tırda kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.

Tırda bulunan 8 bin 200 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli C.A. savcılıkça, A.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Akaryakıt, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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