Alanya'da 71 Yaşındaki Yabancı Evinde Ölü Bulundu

Alanya'da 71 Yaşındaki Yabancı Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Belçika uyruklu 71 yaşındaki F.S., evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından kapının açılmaması üzerine durum polise bildirildi. Gelen ekipler, F.S.'yi evde hareketsiz halde buldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 71 yaşındaki yerleşik yabancı, evinde ölü bulundu.

Küçükhasbahçe Mahallesi'nde yaşayan Belçika uyruklu 71 yaşındaki F.S'den haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, F.S'yi salonda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen F.S'nin cenazesi, Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç hakkında karar çıktı

Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç için karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.