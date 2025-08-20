Alanya'da 71 Yaşındaki Yabancı Evinde Ölü Bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Belçika uyruklu 71 yaşındaki F.S., evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından kapının açılmaması üzerine durum polise bildirildi. Gelen ekipler, F.S.'yi evde hareketsiz halde buldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 71 yaşındaki yerleşik yabancı, evinde ölü bulundu.
Küçükhasbahçe Mahallesi'nde yaşayan Belçika uyruklu 71 yaşındaki F.S'den haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, F.S'yi salonda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen F.S'nin cenazesi, Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel