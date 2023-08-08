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Alanya'da 7 Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 ila 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 ila 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli suçlardan 5 ila 29 yıl arasında değişen hapis cezaları ile aranan M.G., A.Y., M.E., A.Y., F.B., A.A. ve N.A. isimli şahısları yakaladı. 7 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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