Alanya'da 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden 67 yaşındaki Mustafa Yarıkaya'nın evinde ölü bulundu. Yarıkaya'nın kızı, babasının hareketsiz yattığını fark ederek yardım istedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yarıkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden Mustafa Yarıkaya'nın (67) evin salonunda hareketsiz yattığını fark eden 10 yaşındaki kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yarıkaya'nın??????? cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.