Alanya'da 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden Mustafa Yarıkaya'nın (67) evin salonunda hareketsiz yattığını fark eden 10 yaşındaki kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yarıkaya'nın??????? cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.