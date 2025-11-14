Haberler

Alanya'da 5 Katlı Binada Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 katlı bir binada çıkan yangında ev hasar gördü, dumandan etkilenen bir kadın ayakta tedavi edildi. İtfaiye yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binadaki dairede çıkan yangın hasara neden olurken, dumandan etkilenen kişi ayakta tedavi edildi.

Yangın saat 10.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi 107. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında evden duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar oluşurken, dumandan etkilenen kadın sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. İtfaiye yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
