Alanya'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Kaçış Anında Bardak Düşmedi

Alanya'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Kaçış Anında Bardak Düşmedi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından, bir işletmede sohbet eden iki kişiden biri kaçarken elindeki bardağı bırakmadı. Depremin paniği güvenlik kameralarına yansıdı.

AKDENİZ'de dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir işletmede sohbet eden 2 kişiden birinin, deprem anında kaçmaya çalışırken elindeki bardağı bırakmaması dikkati çekti.

Akdeniz'de, dün saat 17.31'de Antalya'nın Alanya ilçesinin 14,98 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe neden olan deprem, ilçenin Avsallar Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, biri ayakta 2 kişinin sohbet ettikleri sırada sarsıntının başladığı ve koşarak dışarı çıktıkları görüldü. Ayaktaki kişinin kaçarken elindeki içecek bulunan bardağı bırakmaması dikkati çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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