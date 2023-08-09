Alanya'da 30 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü T.O. (27) jandarmanın çalışması sonucu yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü T.O. (27) jandarmanın çalışması sonucu yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Konaklı Mahallesi'nde 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.O. yakalanarak, gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.O., cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel