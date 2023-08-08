Alanya'da 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. T.O isimli hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.O gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel